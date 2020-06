Brugse leerlingen krijgen zomerklas om achterstand weg te werken

Voor de studenten van hogeschool Howest is het meteen een kans om hun stage-uren te halen. De kinderen krijgen les in groepjes van 10 tot 14 leerlingen. De klassen worden ingedeeld volgens leerachterstand.

Bij leerachterstand wordt vooral aandacht besteed aan rekenen en spelling. "Maar de boog zal niet altijd gespannen staan", zegt Bernard Van Steenkiste van De Tol. De Tol begeleidt al 30 jaar kinderen met leerstoornissen en zal de Brugse zomerklassen mee organiseren. "Rekenen en spelling zal maar de helft van de de tijd innemen. Er is ook plaats voor cultuur en sport. We gaan waarschijnlijk ook uitstappen maken zodat het niet alleen school is, maar ook een beetje een zomerkamp."

Voor de leerlingen zijn de zomerklassen kosteloos. Ook elders in de provincie zijn er zomerklassen.