Bruno's Foodcorner moet stationsbuurt Genk doen opleven

Limburgers kennen Bruno's Foodcorner al van menig tankstation. Maar voortaan kan je er ook terecht voordat je in Genk op de trein springt. Het nieuwe concept van Group Bruno richt zich vooral op Take Away en Delivery en moet treinstations, winkelcentra en luchthavens in het hele land veroveren. “De volgende vestiging komt in Sint-Niklaas, maar we hebben ook plannen in de stations van Brugge en Berchem”, zegt zaakvoerder Angelo Bruno.