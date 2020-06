Oproep vereniging Brusselse ondernemingen: "Rond bedrag af om handelaars te steunen"

"Ik vind het een goede actie. Voor mijn eigen winkel is het systeem weliswaar niet echt toepasbaar. We verkopen luxekleding van ontwerpers, dus onze prijzen zijn sowieso aan de hogere kant en we ronden alles altijd af op 1 of 5 euro", vertelt Sonja Noël van kledingwinkel Stijl. "Ik voel de steun van onze klanten wel. Sommigen komen met opzet een tweede keer langs om een extra product te kopen. Zelf probeer ik andere collega's ook te steunen door bijvoorbeeld eens extra op restaurant te gaan."



Lieve Buyse treedt haar collega bij. Zij heeft met Hatshoe een schoenenwinkel even verderop in de Dansaertstraat in Brussel. "Het is fijn dat mensen ons willen steunen. De lockdownperiode kan je niet zomaar inhalen, dus voor dit seizoen zullen de cijfers niet zo positief zijn. Het is moeilijk te voorspellen en dat zal voor iedere winkel anders zijn. Alle steun is uiteraard welkom, maar ik verwacht niet van mijn klanten dat ze mij extra geld geven."