Brusselse inwoners mogen 420 soorten reptielen houden als huisdier

Niet iedereen is er gek op, maar in Brussel zijn reptielen razend populair als huisdier. Maar omdat het geen makkelijke soort is, kiest het Brussels Gewest voor een lijst van dieren die ook door onervaren eigenaars makkelijk te houden zijn. Ze zijn niet te groot, ongevaarlijk voor mensen, en hebben makkelijk te verkrijgen voedsel nodig. Daarnaast weten ook dierenwinkels en gespecialiseerde zaken welke soorten ze mogen verkopen en welke niet.