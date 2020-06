Carpoolparking aan A12 in Meise wordt heringericht: "Parkeerchaos moet verdwijnen"

Aan de E40 in Groot-Bijgaarden ligt ook een carpoolparking, "maar door de rij- en rusttijden die chauffeurs moeten inbouwen, halen ze die vaak niet. Dus stoppen ze hier bij ons in Meise", aldus de schepen. "We willen al langer dat er een extra carpoolparking langs de A12 zou komen, maar voorlopig gebeurt dat niet." In tussentijd zijn de gemeente Meise en het Agentschap Wegen en Verkeer - dat eigenaar is van de carpoolparking - overeengekomen om de chaotische parkeerstituatie aan te pakken.



“Nu staan vrachtwagens, bestelwagens en auto’s kriskras door elkaar. Daardoor is er minder plaats op de parking en veel chaos. Wegen en Verkeer zal de parking nu herinrichten met betonblokken en vangrails. In totaal komen er 14 parkeerplaatsen voor vrachtwagens aan de buitenkant van de parking. Er zullen ook 15 bestelwagens en 70 personenwagens kunnen parkeren."