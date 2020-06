Nieuwe topvrouw contactopspoorders: "We zitten aan 4,5 telefoontjes per medewerker per dag. Er komt ook een tracing-app"

Afgelopen vrijdag besliste de Vlaamse regering dat er ook een tracing-app komt. "Die is belangrijk om contacten in kaart te brengen met mensen van wie je de naam of het telefoonnummer niet kent. Zeker in het najaar wanneer we naar sportstadions en voorstellingen kunnen gaan, en niet op het terras maar binnen op café zitten. De app zal via bluetooth automatisch registreren bij wie je in de buurt bent. Als gebruiker moet je dus niets intypen of aanklikken", zegt Moykens. Volgens de topvrouw is de privacy gegarandeerd. "We werken met het DP3T-platform dat de hoogste privacygarantie biedt. Duitsland, Zwitserland en Nederland gebruiken dezelfde technologie. Alle gegevens zijn versleuteld. Op het moment dat een arts vaststelt dat je besmet bent, krijg je een code. Die geef je in via de app. Op dat moment krijgt iedereen die bij je in de buurt was op zijn of haar gsm een seintje. Onze dienst weet niet naar wie."