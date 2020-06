Containers for Youth ontwikkelt "coronaproof" kampattributen: mobiele wasbakken en langwerpig kampvuur

Deze zomer vertrekken veel jeugdbewegingen op kamp, en daar komen heel wat maatregelen bij kijken. Vooral het feit dat jeugdkampen opgedeeld moeten worden in bubbels van maximaal 50 personen, zorgt voor praktische uitdagingen. Containers for Youth wil die uitdaging wat verlichten. “We hadden vanuit onze jeugdbeweging de nood om een aantal zaken te verbeteren, met oog op de bubbels waar we ons aan moeten houden”, vertelt Pieter Lemmens van het bedrijf, zelf ook lid van Chiro Koersel.

Eén plek waar alle kampleden hun handen moeten wassen, willen ze bijvoorbeeld vermijden. “We hebben wasbakken ontwikkeld die compact zijn en die je snel in mekaar kan steken. Daarnaast kunnen we de wasbakken vullen met een waterreservoir, zodat je de kraan niet continu moet laten lopen”, vertelt Lemmens.