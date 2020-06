Cruciale weken voor Europees president Charles Michel: is het nu al tijd om hem af te serveren?

Michel begon met veel schwung en goesting. Vlak voor de allereerste top die hij zou leiden, in december vorig jaar, postte hij een foto waarop te zien was dat hij als jonge vader zijn dochtertje vlak voor de start nog een flesje aan het geven was. Op zijn persconferentie een paar uur later gaf hij een overzicht van alle thema’s die hij zou gaan behandelen als president, het ene al belangrijker dan het andere. In 4 minuten gebruikte hij 19 keer het woord “important”, wat journalisten de wenkbrauwen deed fronsen. Het Engels dat hij gebruikte klonk bij momenten heel Frans, ook dat zorgde voor commentaar op sociale media. Hij reisde naar Afrika, naar Turkije, ging samen met von der Leyen in een helikopter poolshoogte nemen aan de Turks-Griekse grens. Hij gijzelde de 27 Europese regeringsleiders in februari op een Europese top in een poging om een akkoord te bereiken over de Europese meerjarenbegroting. Dat mislukte. Er was kritiek te horen op de methode, op de voorbereiding ook. En toen kwam de coronacrisis.