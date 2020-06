Hackers politieschool spoorloos: onderzoek stopgezet

De bewuste hacking gebeurde in het voorjaar van 2019, maar kwam pas later aan het licht. De daders maakten gevoelige gegevens buit van ongeveer 400 magistraten, politiemensen en studenten. In een artikel uit Het Nieuwsblad stelde Paul Schelleman, verantwoordelijke van de gegevensbescherming van de provincie Oost-Vlaanderen, dat de hack wellicht op de website van de school gebeurde. Die wordt gerund door een externe firma, niet door de provincie zelf. Ondertussen zijn er extra maatregelen genomen om de website te beschermen.