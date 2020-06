Contactopsporing op vakantie? Zo zullen tracing-apps tegen corona werken in Europa

De Europese Unie is er niet in geslaagd om de lidstaten te overtuigen één applicatie voor alle Europese burgers te ontwikkelen. “Dat is te wijten aan een nationale reflex bij de lidstaten”, zegt Sophie in ‘t Veld, EU-parlementslid voor de centrum-liberale Nederlandse partij D66.

Gezondheid is geen Europese bevoegdheid. Toch vindt In 't Veld het jammer dat niet alle lidstaten voor dezelfde technologische oplossing hebben gekozen: “Elke lidstaat heeft zijn eigen protocol uitgewerkt. Ze hebben de grenzen dicht gedaan. Ze kaapten voor elkaars neus mondmaskers weg. En nu ook met die apps. De Europese commissie heeft voorgesteld om één app te ontwikkelen, of tenminste vanaf het begin afspraken te maken op basis van dezelfde technologische standaarden. De nationale regeringen hebben hun eigen plan getrokken. Dat vind ik heel spijtig.”