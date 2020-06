Doorgangshuis in Hasselt moet voorkomen dat ex-gevangenen dakloos worden

Het is een huis waar ex-gedetineerden uit Hasselt of buurgemeenten tijdelijk terecht kunnen, als ze uit de gevangenis komen. "Wanneer je uit de gevangenis komt, word je op straat gezet. Zij hebben vaak geen opvangnet", zegt schepen van Welzijn Joost Venken (Roodgroen+). "Ze hebben geen huis meer en geen job, en de kans is dus groot dat ze dakloos worden. Dat willen we preventief aanpakken."