Edgard Roux (70) is proefpersoon voor injectie met kandidaat-coronavaccin: “Ik vind dat mijn burgerplicht”

Edgard Roux is 70 en laat zich binnenkort inspuiten met een proefvaccin tegen corona. Hij is een van de meer dan 400 vrijwilligers die zich hebben gemeld om het proefvaccin van farmabedrijf Janssen Pharmaceutica en moederbedrijf Johnson & Johnson te testen. “Ik vind dat mijn burgerplicht”, vertelt hij in “Achter de feiten” op Radio 1. Op zijn leeftijd behoort Edgard Roux tot de risicogroep, maar hij heeft er alle vertrouwen in. Hij heeft er een hele carrière in de farmasector opzitten en nam vroeger ook al deel aan testen op nieuwe vaccins.