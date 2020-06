Eerste toeristen maken gebruik van '1001 nacht' in Sint-Truiden

An-Katrien en Gunter hebben genoten van hun ontbijt in Hoeve Roosbeek. “We blijven hier twee nachten logeren en ik wil met mijn vriend de streek ontdekken. We gaan alleszins veel wandelen”, vertelt An-Katrien. “We zouden normaal gezien naar het buitenland gaan, maar door de coronacrisis is dat niet kunnen doorgaan. Nu hebben we gekozen voor twee nachtjes in Zepperen.”