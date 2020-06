Evenementensector voert actie: “Wij worden vergeten”

Devos vindt dat er te weinig aandacht is voor de audiovisuele sector. “We worden vergeten. Er komt echt geen enkele opdracht binnen, want feestjes zijn nog niet aan de orde. Hier en daar hebben we een aanvraag, maar het is niet groot genoeg om weer open te gaan. Wij zijn dus eigenlijk nog gesloten. Ik doe die enkele opdrachten dan zelf als zaakvoerder, maar het personeel zit thuis. Ook de free-lancers, die in normale omstandigheden veelvuldig worden ingeschakeld, zitten nu thuis.”

Deze zomer kunnen er kleinschalige evenementen georganiseerd worden tot 200 personen, maar toch verandert dat voor hen niets, zegt Devos: “Er mag geen muziek zijn en er mag niet gedanst worden. Wij vallen dus uit de boot.”

Bekijk hieronder de meest recente reportage van "Het Journaal":