"Platenverkoop nóg crucialer nu livesector plat ligt": hoe zit het met de muziekverkoop in ons land?

Laten we beginnen met enkele cijfers: de coronacrisis heeft een impact op hoe de Belg muziek beluistert en koopt. Zowel bij de verkoop van cd’s en vinylplaten in de winkel en online, als het downloaden of betalend streamen van muziek is er dit voorjaar een opvallende daling.

“Platenwinkels zijn twee maanden gesloten geweest, van half maart tot half mei. In april was hun omzet bijna 0, sinds de heropening van de winkels zien we een herstel, al ligt de verkoop van platen en cd’s nog een pak lager dan in dezelfde periode vorig jaar”, zegt Pieter Swaelens van BEA, de Belgian Entertainment Association die cijfers bijhoudt over onder andere de muziekverkoop in ons land.

“We kopen jaar na jaar minder cd’s en platen, maar nu is die daling een pak groter. Tegelijk is er een stijging van de streaming- en downloadcijfers, maar de groei van de voorbije jaren zet zich minder sterk door dan verwacht. Je zou het misschien anders verwachten, maar we zijn tijdens de lockdown dus niet ineens massaal muziek gaan streamen.”