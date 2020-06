Gent haalt controversieel standbeeld Leopold II weg: "Zijn criminele acties verdienen geen eerbetoon, integendeel"

Volgens schepen van Gelijke Kansen Astrid De Bruycker (SP.A) valt de beslissing van het stadsbestuur geen moment te vroeg. "De criminele acties van onder meer Leopold II verdienen geen eerbetoon, integendeel. Tot op vandaag worden mensen gekwetst en beledigd door de ongevoelige, gedateerde beeldvorming over de kolonisatie in onze straten en parken."

"Het weghalen van de standbeelden is symbolisch belangrijk, maar mag niet op zich staan. We moeten de kolonisatie duiden en onderwijzen, niet wegvagen", zegt De Bruycker nog. Dat vindt ook schepen Tine Heyse (Groen): "Dekolonisatie van de stad gaat over veel meer dan het weghalen van standbeelden. We zijn nog veel meer van plan. We hebben vorig jaar de werkgroep over dit thema opgericht, dat is niet voor niets geweest."