Gentse agenten dragen "Fleeky", een soort elastische sjaal in plaats van mondmasker: "Veel comfortabeler"

De Fleeky is eigenlijk een uitbreiding van het basisuniform. Naast de gewone kledij die we allemaal kennen in het straatbeeld komt daar dus een sjaal bij. "Het is een soort elastische sjaal geworden met ruimte voor een filter. In de volksmond is het gekend als een "buff". "Het moest ook een duurzaam alternatief worden voor de wegwerpbare mondmaskers. "Het moest duurzaam zijn en herbruikbaar. Je kan de sjaals wassen op 60 graden en ze drogen heel snel, je moet ze zelfs niet strijken."