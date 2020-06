Het "explosieve" boek van voormalige veiligheidsadviseur John Bolton over president Donald Trump: wat staat erin?

John Bolton was van april 2018 tot september 2019 nationaal veiligheidsadviseur. Een topfunctie in de Amerikaanse politiek, dicht bij de president. Bolton bleef maar korte tijd op die post. Volgens Bolton stapte hij zelf op, volgens president Donald Trump is hij ontslagen wegens "grote" meningsverschillen. Over zijn periode in het Witte Huis schreef Bolton het boek "The room where it happened" ("De kamer/het kantoor waar het gebeurde"), dat volgende week zou moeten verschijnen. Maar het Witte Huis wil daar een stokje voor steken. Het ministerie van Justitie heeft een rechtszaak aangespannen omdat het boek "classified information" bevat (staatsgeheime informatie die niet mag worden vrijgegeven, red).