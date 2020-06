Opvallend meer eikenprocessierupsen in Beringen dit jaar

In sommige gebieden is er opvallend minder hinder, dankzij het preventief sproeien zegt expert Luc Crevecoeur. Maar de processierupsen rukken dus wel op in Alken, Tessenderlo en Beringen: "Veel gemeenten hebben extra inspanningen gedaan en we hebben goede weersomstandigheden gehad. Daarom hebben we zeker in woonomgevingen minder klachten. Maar de rupsen vliegen uit en dus komen ze op plekken die we niet verwacht hadden."