Jean Kennedy Smith (92), de laatste van de "Kennedy-generatie", is overleden

Jean Kennedy deelde dus in de drama's van de uitdunnende familie, tenminste in haar generatie. Toch kwam ze in de jaren 90 uit de schaduwen terug toen de Democratische president Bill Clinton haar benoemde tot ambassadeur in Ierland. "Ze is zo Iers als maar kan voor een Amerikaanse", zo vond Clinton toen.

Het werd geen rustige periode, Jean moeide zich met het vredesproces voor Noord-Ierland dat toen op stapel stond en overhaalde Clinton in 1994 om een visum te verstrekken aan Gerry Adams, de voorman van Sinn Fein, de politieke partij die banden heeft met de katholieke terreurgroep IRA. De Britten waren woest, maar toenmalig Iers premier Bertie Ahern zei dat het visum voor Adams een erg belangrijk feit geweest is in de aanloop naar vrede in Noord-Ierland, een akkoord dat in 1998 gerealiseerd werd. In dat jaar stapte Jean Kennedy op als ambassadeur. Enkele jaren geleden kreeg ze van president Barack Obama nog de Medal of Freedom.

Jean Kennedy is de laatste van haar generatie. Haar broer senator Edward "Ted" Kennedy is in 2009 overleden.