Kattenasiel in Ingelmunster overspoeld door hevige regen

Het heeft bijzonder zwaar geregend gisteren in West-Vlaanderen. De brandweer kreeg tientallen oproepen voor wateroverlast.

In Torhout is er op een half uur tijd 30 liter gevallen, maar ook in Ingelmunster was het de moeite blijkbaar. Daar moest kattenasiel "Hoop voor zwervertjes" ontruimd worden.