Kijktips van Ward Verrijcken: mysterieuze moordzaak, politieke satire en iets schrikwekkends

De Amerikaanse kwaliteitszender HBO heeft een reeks van 8 afleveringen gemaakt over de beginjaren van de beroemde televisie-advocaat Perry Mason. Het verhaal over een mysterieuze moord speelt zich af in de jaren 30 en is prachtig in beeld gebracht.

Op Netflix start dit weekend het tweede seizoen van "The politician". De satirische interpretatie van het Amerikaanse politieke systeem valt vooral op door het straffe acteerwerk van de 3 galmoureuze hoofdrolspeelsters.



De klassieker van de week is "The handmaid's tale" waarvan het eerste seizoen opnieuw wordt uitgezonden op Canvas.



