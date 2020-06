Lier wil GAS-boetes voor mensen die ondergrondse afvalcontainers blokkeren

De stad Lier wil strenger kunnen optreden tegen mensen die de ondergrondse afvalcontainers blokkeren. "Er zijn nog altijd mensen die de afvalcontainers niet op een goede manier gebruiken", vertelt schepen voor Afvalbeleid Ivo Andries (Open VLD). "Zij steken te veel in de sluizen en dan blokkeert alles. Dan komen ze met een zak restafval aan en zetten ze die naast de afvalcontainers, en dat is dan weer sluikstorten. We willen dat allemaal vermijden. Als iedereen optreedt als een goede huisvader, kan alles proper en op een goede manier gebeuren."