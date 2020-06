Lierde zet strobalen in tegen modderstromen

"We hebben de erosieknelpunten in kaart gebracht en op drie plaatsen hebben we nu op het laagste punt van de percelen palen in de grond geklopt en er strobalen achter geplaatst," legt schepen André Eeman (CD&V) uit. Het is de eerste keer dat de gemeente met strobalen werkt om de erosie tegen te houden Een inspectie heeft al aangetoond dat het een goed middel is. De strobalen staan aan De Paepemunte en de Beekstraat in Lierde.

Volgens de schepen is er gewoonlijk in de maand mei een probleem met gronderosie. "Nu is het in juni door de droogte. De planten zijn minder ontwikkeld en kunnen de modderstromen niet tegenhouden."