Franse president Emmanuel Macron verklaart de Britten "eeuwige dankbaarheid" voor hun rol in WO II

Vanochtend was er in Parijs al een plechtigheid om de verjaardag van de oproep van generaal de Gaulle te vieren. President Macron ontmoette in het Museum van de Bevrijding een aantal bejaarde verzetsstrijders. In dat museum is ook de originele tekst van die oproep bewaard. Er was ook een eerbetoon aan de Mont Valérien, enkele kilometers buiten Parijs waar tijdens de bezetting meer dan duizend verzetsstrijders en gijzelaars zijn geëxecuteerd door de nazi's. (Lees verder onder de foto).