Ex-politiewoordvoerder Gonzalez is commandeur in Orde Leopold II: "Blij met erkenning, maar moeilijk om fier te zijn"

Aan de toekenning van het ereteken van commandeur in de Orde van Leopold II is geen geldsom verbonden. "Het is gewoon een oorkonde die je opgestuurd krijgt. Het is toeval dat ik het net nu krijg. Ik had er eigenlijk al recht op in 2011, maar de toekenningen hebben een tijd stilgelegen door de reorganisatie van de politie. Vandaag is men een inhaalbeweging aan het doen", legt Gonzalez uit.

Manuel Mugica Gonzalez vindt het moeilijk om de titel in deze tijden met grote fierheid te dragen." Intussen is er al heel veel te doen geweest rond de figuur van Leopold II. Wat die koning heeft gedaan, is niet altijd zo fraai geweest."

Gonzalez heeft de oorkonde van commandeur in de Orde van Leopold II ontvangen, maar de medaille zal hij niet aankopen. "Er zijn mensen die heel veel waarde aan zo een erkenning hechten, maar voor mij is dat niet zo belangrijk. Als je de medaille wil, moet je die zelf gaan kopen. Dat ga ik niet doen", besluit Gonzalez.