NAVO onderzoekt incident tussen Franse en Turkse marineschepen voor de kust van Libië

Volgens Frankrijk wou het fregat Courbet een Turks vrachtschip controleren. Dat werd ervan verdacht dat het wapens zou smokkelen naar de internationaal erkende "regering" van Libië in Tripoli. Turkije steunt die regering militair, onder meer met drones en experten.

Tegelijk hebben de Verenigde Naties een wapenembargo tegen Libië uitgevaard en het Franse schip Courbet maakte net deel uit van een NAVO-missie in de Middellandse Zee om dat embargo te controleren. Het Franse schip zou echter gehinderd zijn door een aantal Turkse marineschepen die het vrachtschip begeleidden en beschermden. Parijs is verbolgen over de Turkse houding. Het is overigens niet de eerste keer. Eerder hadden Turkse marineschepen een schip uit het Afrikaanse land Tanzania op weg naar Libië "begeleid" en verhinderd dat een EU-missie dat schip zou onderzoeken. EU-topdiplomaat Josep Borrell zegt dat de EU die zaak heeft voorgelegd aan de Verenigde Naties.