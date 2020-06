Nederland is klaar voor Vlaamse toeristen: "Let wel op: onze coronaregels zijn anders"

Burgemeester Mulder zegt dat Hulst wel op een probleem botst: de verschillen in coronaregelgeving. "Hier mag je bijvoorbeeld maar met 3 aan tafel zitten op terras, niet met een bubbel van 10. We vragen om daar zeker rekening mee te houden. Dat is even lastig, we moeten nog wennen aan elkaars regelgeving. Er zijn ook bepaalde mensen die denken dat in Nederland alles mag. Die gaan dan met het hele gezin winkelen in de supermarkt. Dat is natuurlijk niet de bedoeling. Ook hier mag je enkel op je eentje of hooguit met twee boodschappen doen."