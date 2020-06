Nieuwe auto kopen, pas 3 maanden later afbetalen? "Een stap te ver", zeggen schuldbemiddelaars

De organisatie zegt ook dat consumenten naar de rechtbank kunnen stappen als blijkt dat hun financiële situatie niet genoeg onderzocht is. Dan kunnen ze eisen dat de rente wegvalt bij terugbetaling. Dat gaat helaas niet om het grootste deel van het bedrag. Dat verklaart wellicht waarom zo'n autolening soms nog te snel wordt toegekend. In dossiers van mensen in schuldbemiddeling komen heel wat autoleningen voor. Soms zelfs verschillende in één dossier waarbij een auto die intussen stuk is, toch verder afbetaald moet worden.

"Deze reclameboodschappen zijn niet meer dan een strategie om zoveel mogelijk (stock)auto’s te verkopen. Om mensen te lokken die anders geen auto zouden kopen", vermoedt Waelbers. "Onze raad aan consumenten is: reken goed uit of jij dit kan betalen en ga er niet van uit dat je binnen drie maanden het geld wel hebt, als dat nu niet zo is. Zeker ook wie de gevolgen voelt van de coronacrisis. Dan kan je jammer genoeg niet zeker weten of jouw situatie binnen drie maanden beter is."