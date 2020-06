Nooit eerder waren zoveel mensen op de vlucht: ruim 1 procent van de wereldbevolking is ontheemd

Bijna 80 miljoen mensen waren eind vorig jaar op de vlucht voor conflict, vervolging of rampen. Dat is goed voor meer dan één procent van de wereldbevolking: het hoogste aantal ooit. De cijfers staan in het jaarrapport van de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR. In één jaar tijd kwamen er bijna 10 miljoen vluchtelingen bij, in tien jaar tijd gaat het bijna om een verdubbeling.