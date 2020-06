Overvloedige regen maakt watertekort niet goed: "We moeten hopen op een nat najaar"

Als we willen dat de grondwaterreserves weer op peil geraken, dan moeten we vooral hopen op een nat najaar. Professor Huysmans: "In de zomer is het warm waardoor veel regenwater verdampt. De zomer is ook het seizoen waarin planten groeien en veel water nodig hebben. Als er in de zomer regen valt, dan is er maar een kleine hoeveelheid die in de bodem kan doordringen."