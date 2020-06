"Ze praten tegen ons zoals tegen honden": Human Rights Watch klaagt discriminatie aan bij politiecontroles in Frankrijk

Veel van de jongeren spreken over discriminatie, controles zonder duidelijke aanleiding, onterechte beschuldigingen, een hardhandige aanpak en beledigingen als "sale Arabe". "Ik wandelde op straat en kwam de politie tegen. Ze grepen me vast, duwden me tegen de muur en fouilleerden me", vertelt Omar (14) uit Grenoble.

De klachten gaan vooral over de identiteitscontroles die de Franse politie uitvoert en waarbij ze ruime bevoegdheden hebben, zoals rugzakken en gsm's doorzoeken. "In arme buurten, waar veel migranten wonen, gebruikt de politie deze controles als een ongericht instrument om autoriteit uit te oefenen", aldus Human Rights Watch.