We geven elkaar weer vaker een hand of zoen, blijkt uit Grote Coronastudie van Universiteit Antwerpen

Dinsdag was de dertiende keer dat de Grote Coronastudie gehouden werd, een initiatief van de Universiteit Antwerpen. 25 procent van de ondervraagden geeft aan een hand of een zoen te hebben gegeven aan iemand buiten het eigen huishouden. Vorige week was dat nog maar 14 procent. Bij alleenwonenden stijgt het percentage van 19 naar 29 procent.