Na dodelijk ongeval geeft Agentschap Wegen en Verkeer toe: "Rijksweg in Holsbeek is verkeerd heraangelegd"

De afgelopen dagen vonden er verschillende ongevallen plaats op de Rijksweg in Nieuwrode, aan de grens met het op- en afrittencomplex van de E314 in Aarschot. In de nacht van 14 op 15 juni overleed een 26-jarige man uit Holsbeek toen hij met zijn auto tegen een boom terechtkwam. Vermoedelijk was de wagen geslipt op het natte wegdek. De bestuurder bleek geen rijbewijs te hebben, maar reed niet te snel en er was ook geen ander voertuig bij het ongeval betrokken. Ook gisteravond gebeurde er op ongeveer dezelfde plaats opnieuw een ongeval, dit keer zonder dodelijke afloop.