Riksja in Lommel laat mindervaliden opnieuw genieten van fietsen: "Ik voel me als een prinses"

De tocht gaat naar het natuurgebied de Sahara in Lommel. "Daar ben ik nog nooit geweest", zegt Nelly. "Het lijkt wel of ik op vakantie ben. Ik voel me als een prinses, lekker op een zeteltje in de zon, met Bart die trapt." Ook Bart geniet er van. "Zeg maar als ik te snel ga meisje", zegt hij tegen Nelly. Maar die vind het allemaal prima. "Dit is ideaal voor ons alle twee, we hebben een gezellige babbel en zijn alletwee buiten. Moeilijk is het niet, gelukkig is het is een elektrische riksja", lacht Bart.