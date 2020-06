Rioolputten Kennedytunnel vol slib: "Wel degelijk dammen geplaatst, maar te laat of niet voldoende"

Lantis, de organisatie die die Oosterweelwerken uitvoert, erkent dat het slib van hun werf kwam. "Het heeft ook heel hard geregend op een plek waar we net barrières hadden weggenomen die normaal de regen zouden tegenhouden. Dat was nodig voor de werken op dat moment", zegt Annik Dirkx, de woordvoerder van Lantis. "Op het moment dat we dat hebben vastgesteld, hebben we onmiddellijk actie ondernomen door een grindkoffer te plaatsen, die de functie van een dam weer overneemt. Maar we hebben moeten vaststellen dat dat onvoldoende heeft gewerkt."