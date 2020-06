Schrijver Aster Berkhof wordt 100: "Fier dat ik les van hem heb gehad"

Aster Berkhof, pseudoniem van Lode van den Bergh, was lang een van de meest gelezen auteurs in Vlaanderen. Maar voordat hij zijn carrière als schrijver begon, gaf hij Nederlands aan het Atheneum in Antwerpen. Luisteraar François uit Hoboken blikt met een warm gevoel terug op zijn lessen: "Elke week moesten wij een opstel maken. De twee beste van de klas werden dan voorgelezen. Daarna las hij ook zijn eigen opstel voor. Dat was natuurlijk nog tien keer beter dan het beste opstel uit de klas", lacht François.