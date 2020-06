Technopolis gaat weer open: "Eerst voor abonnees, daarna voor iedereen"

Vanaf woensdag 24 juni kan je Technopolis in Mechelen weer bezoeken. Technopolis is een doe-centrum waar kinderen en jongeren spelenderwijs vanalles te weten komen over wetenschap en technologie. Daarom opende het centrum niet samen met de musea, enkele weken geleden. "Hier kan je dingen aanraken, voelen, ruiken en er dus niet vanop een afstand naar kijken", vertelt Ester Blockx van Technopolis.

De eerste openingsdag is nog exclusief voorbehouden voor abonnees, maar vanaf 1 juli kan iedereen er weer terecht. Bezoekers moeten wel op voorhand hun tickets online aankopen omdat er maar een beperkt aantal mensen wordt toegelaten.

Workshops zijn er voorlopig nog niet, shows en demonstraties wél, maar ook daarvoor moet je op voorhand reserveren.