Topman federale politie: "Er is geen structureel probleem van racisme bij de politie"

De Mesmaeker zegt dat hij in dialoog wil gaan met organisaties zoals Human Rights Watch die willen dat er een einde komt aan "etnisch profileren". Daarbij worden mensen eruit gepikt op basis van hun afkomst of huidskleur. "We moeten de confrontatie durven aangaan met de ngo's over de argumenten. We moeten durven zeggen: die aanbevelingen houdt echt geen steek, maar die misschien wel."

Volgens De Mesmaeker kan etnisch profileren in bepaalde omstandigheden, maar dan altijd in combinatie met andere factoren. Hij geeft het voorbeeld van een buurt waar er een drugsprobleem is en getuigen aangeven dat het om mensen van een bepaalde nationaliteit gaat.