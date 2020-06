Tracy Bibo Tansia van Mamas for Africa: "Een op de drie vrouwen in Congo is slachtoffer van seksueel geweld"

"Er zijn veel uitdagingen in het conflictgebied Oost-Congo en er is veel te doen. Vrouwen helpen in moeilijke omstandigheden, zoals slachtoffers van verkrachtingen, is een job die op mijn lijf is geschreven", zegt Tracy Bibo Tansia in "De afspraak".

Met de organisatie Mamas for Africa steunt Tansia slachtoffers van seksueel geweld. "We helpen ze medisch en psychologisch. Los van de intervetie doen we ook aan preventie rond seksueel geweld tegen vrouwen. We strijden tegen de onderdrukking van de vrouwen in de maatschappij om te zorgen dat er minder verkrachtingen zijn. De vrouwen zijn sterk in Congo, maar ze hebben nood aan extra steun."

Mamas for Africa werkt nauw samen met het ziekenhuis van dokter Mukwege in Panzi. "Wij sturen jaarlijks zeshonderd vrouwen naar het ziekenhuis voor operaties en psychologische begeleiding. Het gaat vooral om vrouwen die slachtoffer zijn van seksueel geweld."