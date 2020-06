Halle en Sint-Pieters-Leeuw willen De Lijn overtuigen: "Laat trambus ook bij ons rijden"

Vanaf eind juni zal er voor de eerste keer een ringtrambus rijden, tussen het Universitair Ziekenhuis Brussel in Jette en de luchthaven van Zaventem. Of de trambus ook zal worden ingezet in Halle en Sint-Pieters-Leeuw hangt af van vervoersmaatschappij De Lijn. "We gaan zeker een brief sturen om de vraag formeel te stellen", aldus Vandenbroecke. "Maar we maken ons geen illusies. Als er over vijf jaar een trambus op de lijn 170 rijdt, dan zal dat een succes zijn." De Lijn laat intussen weten dat er voorlopig geen plannen zijn om de trambus op andere plekken in de brede Vlaamse Rand in te zetten.