Wat zijn de vakantieplannen van onze corona-experten deze zomer? "Niet te ver weg en zonder vliegtuig"

Professor intensieve zorg Geert Meyfroidt van het UZ Leuven heeft wel al concrete plannen: "Eind juli hebben we een fietsvakantie gepland in de Alpen met een groep van 14 man. Dat was al gepland vóór de coronacrisis. We zitten heel de dag buiten op de fiets en we verblijven in kleine gelegenheden waar geen andere mensen zitten. We blijven dus eigenlijk de hele vakantie in een bubbel van 14 mensen, dus ik hoop dat dat gaat kunnen. We gaan daar niet naar een café of dancing", lacht Meyfroidt.