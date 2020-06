Kleine (en goedkopere) studentenkoten verdwijnen vanaf januari 2021

Vlaams minister van Wonen Matthias Diependaele (N-VA) is bevoegd voor de koten in Vlaanderen. Hij vertelt dat de Vlaamse regering vanaf januari 2021 zal toezien of de koten aan alle regels voldoen. En dus ook minstens 12 vierkante meter zijn. "Vroeger was de oppervlaktenorm 8 vierkante meter, maar de dag van vandaag verwachten we meer van een studentenkot. Daarom dat we dat optrekken naar 12."

Dat daardoor de goedkopere kamers gaan verdwijnen en sommige studenten uit de boot vallen, is geen gevaar volgens Diependaele. "Voor studenten met een kleiner budget zijn er andere manieren om ondersteuning te krijgen. Je hebt de studentenvoorzieningen van de universiteiten zelf en andere zaken. Maar een studentenkamer moet een elementaire oppervlakte hebben. En 8 vierkante meter is echt te klein om toe te laten."