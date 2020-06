Britse zangeres Vera Lynn (103), bekend van immens populaire lied "We'll meet again" uit WO II, is overleden

In 1995 trad Vera Lynn nog op voor een groot publiek tijdens de 50e verjaardag van de Victory in Europe Day, die het einde van WO II markeerde. Dat deed ze samen met Geri Halliwell van de Spice Girls.



In 2009 bereikte ze op haar 92e als oudste nog levende artiest de nummer 1 van de Britse albumlijst met het album "We'll meet again: The very best of Vera Lynn". In dat jaar kreeg ze ook de Women of the Year's Lifetime Achievement Award. Haar "greatest hits"-album dook vorige maand nog opnieuw op de in de Britse top-40. Dame Vera Lynn was daarmee de oudste artiest ooit die de top-40 haalde.