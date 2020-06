Verzekeraar Lloyds of London en pubconcern Greene King helpen minderheden als compensatie voor hun rol in de slavernij

Lloyds of London, opgericht in 1688, is uitgegroeid tot een wereldwijde markt voor verzekeringscontracten, vooral dan in de scheepvaart. Het verzekerde onder meer schepen die slaven vanuit West-Afrika overvoeren naar Amerika. Het bedrijf was echter ook actief op andere terreinen en de aandeelhouders bezaten zelf ook plantages met slaven op de Britse eilanden in de Caraïbische Zee. Greene King is een van de grootste ketens van pubs en brouwerijen in het Verenigd Koninkrijk. Benjamin Greene, de man die het concern in 1799 oprichtte, bezat plantages met slaven op de Caraïbische eilanden Montserrat en St-Kitts.

Toen de slavernij in 1833 werd afgeschaft en de slaven vrijgelaten moesten worden, werden de eigenaars van de plantages ruim vergoed door de Britse regering. Benjamin Greene -een fervent tegenstander van de afschaffing van de slavernij- kreeg toen een bedrag van 500.000 Britse ponden in de waarde van vandaag. Voor Simon Fraser, hoofdaandeelhouder van Lloyds of London en eigenaar van slaven op Dominica, was dat 400.000 pond in huidige waarde.

Er zijn nog wel meer Britse bedrijven met een lange traditie die betrokken waren bij slavernij en mogelijk is de beslissing van Lloyds en Greene King een precedent.

Een apart geval is de Engelse East India Company, opgericht onder Elizabeth I in 1600 en het bedrijf dat anderhalve eeuw later India koloniseerde en een monopolie op de handel met het Oosten had. Dat bedrijf werd nadien opgedoekt, maar de naam werd in 2005 gekocht door de Indiase zakenman Sanjiv Mehta die onder de naam en logo EIC luxewinkels voor koffie, thee, specerijen en chocolade uitbaat.