Voltallig personeel Sint-Trudo Ziekenhuis voert vandaag actie: "Overheid laat ons in de kou staan"

“Het wordt dan ook enorm geapprecieerd dat mensen doeken buiten hingen en applaudisseerde voor de zorg", vervolgt de personeelsdirecteur. “Dat toont aan dat we niet vergeten worden. Maar wat betreft de overheid blijven we toch wel in de kou staan. Er komt weinig initiatief om compenserende maatregelen voor ons ziekenhuispersoneel in gang te zetten.”

Eén van aspecten die volgens Jan Van Mierlo beter kan, is het loon. “Het is niet dat mensen in de zorg onderbetaald worden, maar het is gewoon een pittige en zware job. Zeker op crisismomenten. Dan is er meer respect nodig voor onze medewerkers. Er wordt heel veel van hen geëist, fysiek en mentaal. Het is nu de opdracht van de overheid om een job als zorgmedewerker aantrekkelijk te houden. We hebben voldoende personeel en loon nodig en je moet de juiste arbeidsvoorwaarden krijgen. Anders willen er veel te weinig mensen nog in de zorg werken, en gaan we de komende jaren een groot probleem tegemoet.”