VS-Hooggerechtshof fluit president Trump terug: 650.000 immigranten kunnen voorlopig blijven

In totaal verblijven er zo'n 650.000 kinderen of jongeren, vooral uit Mexico of andere landen in Latijns-Amerika, zo in de VS. Veel van die "dreamers" of "dromers" hebben intussen werk, studeren of hebben een eigen zaak opgezet. Veel economische bedrijvigheid vooral in het zuiden van de VS is afhankelijk van die mensen.

De beslissing van president Trump om dat programma te schrappen, leidde tot veel onrust, want die mensen vreesden om terug te moeten naar vaak erg arme en onveilige landen waar ze in feite niemand meer kennen. Dat is dus voorlopig van de baan.