Een eclair met citroencrème, aardbeienmousse of tiramisu: alles kan en mag tijdens "de week van de eclair"

Het van oorsprong Franse gebakje is nog altijd populair in Vlaanderen. Een eclair, bliksemschicht in het Frans, is zacht en langwerpig. In Vlaanderen wordt het vooral gevuld met banketbakkersroom, een gele pudding met vanille, en een chocolade- of glazuurlaagje er bovenop.

Bakker Kristof Cloet uit Sint-Michiels in Brugge biedt tijdens deze week van de eclair 7 speciale eclairs aan. In het weekend komen er nog 2 soorten bij. “Er is niets mis met de klassieke Vlaamse eclair, maar voor deze speciale week maak ik er ook met bijvoorbeeld citroencrème, flan brésilienne, krieken- en vanillemousse, banaan-caramel, aardbeienmousse en tiramisu", zegt Cloet.

De patissier begon zijn werkdag gisteren al om 22.30 uur, vanmorgen had hij al zo’n 100 eclairs gebakken. “Maar mocht het echt nodig zijn, dan kan ik er meer maken.”