Lia Linda uit Oostende zingt al hele carrière liedjes van Vera Lynn: “Haar dood raakt me geweldig”

De zangeres vertelt nog vol trots een leuke anekdote. “Ik had mijn cd met mijn covers naar haar gestuurd. Via via hoorde ik dat iemand haar nog eens naar België wou halen voor een optreden. Maar toen antwoordde ze: “I have fully retired from my singing career. But don’t worry, you have your own Vera Lynn in Belgium”. Ze had het dus over mij.”