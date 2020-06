Dierentuinpersoneel protesteert na aangekondigde ontslagen: "Ingeslagen als een bom"  

De vakbond erkent dat er economische schade is door het coronavirus, maar volgens hen zijn er alternatieven waarover gepraat kan worden. "Elke vorm van sociaal overleg over die ontslagen wordt uit de weg gegaan en dat is hier ingeslagen als een bom", gaat De Wilde verder. "Het personeel is totaal ontredderd, ze geloven dit niet. De voorbije dagen heeft iedereen extra zijn best gedaan. Als ze nu 24 collega's ontslaan, gaan we nóg harder moeten werken. We zijn ervan overtuigd dat we dit op een andere, tragere en veiligere manier kunnen oplossen. We willen een gezonde zoo houden, maar met iedereen aan boord."